MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu: Şüpheli ölüm soruşturuluyor
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtı.
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
MASTERCHEF ŞAMPİYONUNDAN ACI HABER
İddiaya göre, Kaşıkçı'dan bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sabah'ın haberine göre Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayın aydınlatılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
YAKINLARI BİR GÜNDÜR HABER ALAMIYORDU
Evde ve olay yerinde polis ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek otopsinin ardından belli olması bekleniyor.
Gastronomi camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından Kaşıkçı'nın yakın çevresi büyük üzüntü yaşadı. İlk belirlemelere göre Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen başarılı şeften, yakınlarının bir gündür haber alamadığı belirtildi.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'de hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki yaklaşımıyla öne çıkan Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, Tokat doğumluydu.
Profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerde başlayan Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde şef olarak görev yaptı. Kariyerine daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devam eden başarılı şef, burada bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sezon şampiyonluğuna ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi markasını oluşturan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek mesleki kariyerine devam etti.