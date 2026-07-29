MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu: Şüpheli ölüm soruşturuluyor

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki yaklaşımıyla öne çıkan Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, Tokat doğumluydu.

Profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerde başlayan Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde şef olarak görev yaptı. Kariyerine daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devam eden başarılı şef, burada bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sezon şampiyonluğuna ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi markasını oluşturan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek mesleki kariyerine devam etti.