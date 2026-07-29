Konya'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Konya istikametine seyreden Hanifi K. idaresindeki 26 DM 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YAŞINDAKİ OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü Hanifi K.'nın oğlu 8 yaşındaki İsmail Cem Kapşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücü Hanifi K., eşi ve diğer çocuğu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

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