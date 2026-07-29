CANLI YAYIN
Geri

Konya'da otomobil takla attı: 8 yaşındaki çocuk öldü; anne, baba ve kardeşi yaralandı

Konya'da seyir halindeki otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Konya'da otomobil takla attı: 8 yaşındaki çocuk öldü; anne, baba ve kardeşi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Ereğli kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi.

Konya'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)Konya'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Konya istikametine seyreden Hanifi K. idaresindeki 26 DM 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YAŞINDAKİ OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü Hanifi K.'nın oğlu 8 yaşındaki İsmail Cem Kapşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücü Hanifi K., eşi ve diğer çocuğu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya'da otomobil takla attı: 8 yaşındaki çocuk öldü; anne, baba ve kardeşi yaralandı-3 Konya'da otomobil takla attı: 8 yaşındaki çocuk öldü; anne, baba ve kardeşi yaralandı-4 Konya'da otomobil takla attı: 8 yaşındaki çocuk öldü; anne, baba ve kardeşi yaralandı-5
Bursa'da havuz faciası! 2 yaşındaki Kadir suda ölü bulundu: Annenin feryadı yürek burktu
SONRAKİ HABER

Bursa'da acı olay
Rabia Asya Yılmaz
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler