Kağıthane'de aile kavgası kanlı bitti! Amcasını pompalı tüfekle vurdu

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre tadilat nedeniyle çıkan gürültü yüzünden iki kardeş arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla Ş. (35), kardeşi Özcan Ş. (47) ile yeğeni Hamza Ş.'yi (23) bıçakladı. Bunun üzerine Atilla Ş.'nin diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. (21), amcasını pompalı tüfekle vurdu. Olay, dün (28 Temmuz) saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.'nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.'yi yaraladı.

Kağıthane’de babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.