Uzmanlardan geri dönüşüm dolandırıcılığı uyarısı: "Daha fazla ödeme" vaadine dikkat
Geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında ödeme yapılan sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar da yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Uzmanlar, kendilerini geri dönüşüm görevlisi ya da firma temsilcisi olarak tanıtan kişilerin daha yüksek ödeme vaadiyle vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği konusunda uyarıyor.
Çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen ve geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında ödeme yapılmasını sağlayan sistemler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, bu ilginin dolandırıcılar tarafından da fırsata çevrildiğine dikkat çekiyor.
Son dönemde ortaya çıkan yeni yöntemde, kendilerini geri dönüşüm görevlisi ya da yetkili firma çalışanı olarak tanıtan kişilerin vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.
"DAHA FAZLA ÖDEME YAPIYORUZ" VAADİNE DİKKAT
Uzmanlara göre dolandırıcılar, vatandaşlara "Geri dönüşüm malzemelerinizi evinizden alıyoruz" veya "Resmi sistemden daha yüksek ücret ödüyoruz" gibi teklifler sunarak güven oluşturmaya çalışıyor.
Bu kişilerin amacının yalnızca geri dönüşüm malzemelerini toplamak olmadığı, kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri ve finansal verilere ulaşmayı hedefledikleri ifade ediliyor.
KİŞİSEL VE FİNANSAL BİLGİLER HEDEF ALINIYOR
Dolandırıcıların daha yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlardan kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve mobil bankacılık bilgilerini talep edebildiği belirtiliyor.
Bazı durumlarda ise kısa mesaj veya sosyal medya üzerinden gönderilen bağlantılar aracılığıyla kişilerin sahte internet sitelerine yönlendirildiği ve para transferi yapmalarının istendiği ifade ediliyor.
Uzmanlar, kapıya gelerek kurumsal çalışan izlenimi oluşturan kişilerin yanı sıra telefon ve sosyal medya üzerinden iletişime geçen kişilere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
GÜVEN DUYGUSUNU İSTİSMAR EDİYORLAR
Uzmanlara göre dolandırıcılık girişimlerinde en önemli unsur, vatandaşların güven duygusunun kötüye kullanılması.
Kullanılan yöntemler değişse de temel hedefin aynı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, daha fazla kazanç vaadiyle kişisel bilgilerin ve maddi varlıkların hedef alındığını belirtiyor.
Bu nedenle resmi olarak doğrulanmamış kişi ya da firmalarla kişisel bilgi paylaşılmaması, banka bilgilerinin verilmemesi ve kaynağı doğrulanmayan bağlantılara tıklanmaması tavsiye ediliyor.
YALNIZCA RESMİ GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARINI KULLANIN
Vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm noktalarını ve ödeme sistemlerini kullanmaları gerektiği belirtiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm makineleri ve uygulama noktalarının resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebildiği hatırlatılırken, işlem yapılmadan önce ilgili firma veya noktanın yetkili olup olmadığının mutlaka doğrulanması isteniyor.
ŞÜPHELİ DURUMLARI İHBAR EDİN
Uzmanlar, gerçeğinden fazla kazanç vaat eden tekliflere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirterek, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmalarının hem olası mağduriyetleri önleyeceğini hem de benzer dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.