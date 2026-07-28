Uzmanlardan geri dönüşüm dolandırıcılığı uyarısı: "Daha fazla ödeme" vaadine dikkat

YALNIZCA RESMİ GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARINI KULLANIN

Vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm noktalarını ve ödeme sistemlerini kullanmaları gerektiği belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm makineleri ve uygulama noktalarının resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebildiği hatırlatılırken, işlem yapılmadan önce ilgili firma veya noktanın yetkili olup olmadığının mutlaka doğrulanması isteniyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARI İHBAR EDİN

Uzmanlar, gerçeğinden fazla kazanç vaat eden tekliflere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirterek, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmalarının hem olası mağduriyetleri önleyeceğini hem de benzer dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

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