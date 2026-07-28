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D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı

D-100 kara yolunun Kocaeli Körfez geçişinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan bir tır, bariyerleri aşıp karşı şeritteki başka bir tırla çarpıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada yol 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan tır, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka tıra çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka tıra çarptı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka tıra çarptı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen tır daha sonra başa bir tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine Karayolları ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu ulaşıma kapandı.

D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı-3

Ekiplerin 1-5 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı-5 D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı-6 D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı-7
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