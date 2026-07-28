D-100'ü kilitleyen kaza! Lastiği patlayan tır karşı şeritteki tıra çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka tıra çarptı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen tır daha sonra başa bir tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine Karayolları ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu ulaşıma kapandı.