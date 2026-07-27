İnternet unutmaz... Bir mesaj, bir fotoğraf, bir yorum ya da yapay zekâ ile paylaştığın bir bilgi; kontrolünden çıktığı anda artık sadece sana ait olmayabilir.



Dijital dünyada en büyük güvenlik önlemi, paylaşmadan önce düşünmektir. Eskiden büyüklerimiz "Söz uçar, yazı kalır" derdi. Dijital çağda ise bu söz daha da güçlü hale geldi: "Yazdığın her şey iz bırakır." Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, gönderilen bir mesaj, yüklenen bir fotoğraf ya da bir yapay zekâ aracına yazılan bir metin; anlık bir karar gibi görünse de yıllar sonra karşınıza çıkabilir. Çünkü internet sadece bugünü değil, geçmişi de taşır.

Arama motorlarında adınızı belirli aralıklarla aratın. İnternette sizinle ilgili herkese açık hangi bilgilerin göründüğünü öğrenmenin yolu budur. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) BUNU KİM GÖREBİLİR! Silinen bir paylaşım ekran görüntüsüyle yaşamaya devam edebilir. Kapatılan bir hesapta bile eski içerikler farklı platformlarda kalabilir. Dijital dünyada asıl mesele "Bunu kim görebilir?" sorusu değil, "Bir gün herkes görürse ne olur?" sorusudur. Aynı dikkat, yapay zekâ araçları için de geçerli. Yeni nesil botlar hayatı kolaylaştırıyor; fikir üretmekten metin hazırlamaya kadar birçok konuda yardımcı oluyor. Ancak bu araçlara özel bilgiler, şifreler, banka bilgileri, kimlik bilgileri, ticari sırlar veya başkalarına ait hassas veriler kesinlikle yazılmamalı.