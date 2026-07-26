CANLI YAYIN
Geri

Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede, bir gün önce yapılan temizlik ilaçlamasının ardından aynı alanda çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi.
Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde bulunan Beypiliç'e ait kesimhanede, bir gün önce yapılan temizlik ilaçlamasından etkilenen 34 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde bulunan Beypiliç'e ait kesimhanede, bir gün önce yapılan temizlik ilaçlamasından etkilenen 34 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

İLAÇTAN ETKİLENEN İŞÇİLER RAHATSIZLANDI

Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı. İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı-3 Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı-4 Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı-5
İstanbul'daki çekirgeler paniğe neden oldu! Osmanlı'da sığırcık suyu yöntemi yeniden gündemde
SONRAKİ HABER

Osmanlı'da sığırcık suyu uygulaması
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler