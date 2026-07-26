Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.



Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi.

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyünde bulunan Beypiliç'e ait kesimhanede, bir gün önce yapılan temizlik ilaçlamasından etkilenen 34 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

İLAÇTAN ETKİLENEN İŞÇİLER RAHATSIZLANDI



Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı. İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.