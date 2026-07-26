Bolu'da Beypiliç kesimhanesinde zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede, bir gün önce yapılan temizlik ilaçlamasının ardından aynı alanda çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi.
İLAÇTAN ETKİLENEN İŞÇİLER RAHATSIZLANDI
Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı. İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.