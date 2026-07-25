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Aspendos’un kalbi yeniden atıyor! 300 metrelik antik Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı

Antalya’daki dünyaca ünlü Aspendos Antik Kenti’nde tarih yeniden canlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmaları kapsamında antik tiyatrodan akropolise uzanan yaklaşık 300 metrelik 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Roma döneminin önemli ulaşım akslarından biri olan tarihi güzergâh; dükkânları, anıtsal kapısı, ekmek fırını, heykelleri ve eşsiz mozaikleriyle Aspendos’un binlerce yıllık kent yaşamına ışık tutuyor. Yeni keşifle birlikte ziyaretçiler antik kentin sokaklarında geçmişin izlerini adım adım takip edebilecek.

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Aspendos’un kalbi yeniden atıyor! 300 metrelik antik Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılar kapsamında antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergâhta binlerce yıllık kent dokusunu deneyimleyebileceğini belirtti.

(Haberde kullanılan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

ANTİK KENTTE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Aspendos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıkarıldı.Aspendos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıkarıldı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek.

Antik tiyatrodan akropolise uzanan yaklaşık 300 metrelik tarihi güzergâh yeniden ortaya çıkarıldı.Antik tiyatrodan akropolise uzanan yaklaşık 300 metrelik tarihi güzergâh yeniden ortaya çıkarıldı.

ASPENDOS'UN ZENGİN TARİHİNDE YENİ BİR PENCERE

Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Kazılar sayesinde Aspendos’un Roma dönemindeki kent yaşamına dair önemli bilgiler elde edildi.Kazılar sayesinde Aspendos’un Roma dönemindeki kent yaşamına dair önemli bilgiler elde edildi.

Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Tiyatro Caddesi boyunca antik dükkânlar ve özgün mimari yapılar bulundu.Tiyatro Caddesi boyunca antik dükkânlar ve özgün mimari yapılar bulundu.

ANTİK TİYATRODAN AKROPOLİSE UZANAN TARİHİ GÜZERGAH ORTAYA ÇIKARILDI

Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı.

Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Günümüze kadar ulaşan ekmek fırını, keşiflerin en dikkat çekici parçalarından biri oldu.Günümüze kadar ulaşan ekmek fırını, keşiflerin en dikkat çekici parçalarından biri oldu.

Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek.

🏛️ Tarihi Keşif
Soru: Aspendos'ta hangi tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı?

Cevap: Yaklaşık 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı.
🗺️ Antik Güzergâh
Soru: Tiyatro Caddesi nereye uzanıyor?

Cevap: Antik tiyatrodan başlayarak akropolise kadar uzanan tarihi bir güzergâh oluşturuyor.
📍 Kazı Alanı
Soru: Kazılar hangi antik kentte gerçekleştiriliyor?

Cevap: Kazılar Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülüyor.
🏺 Önemli Buluntular
Soru: Tiyatro Caddesi'nde hangi önemli buluntular bulundu?

Cevap: Antik dükkânlar, ekmek fırını, anıtsal kapı, heykeller ve mozaikler bulundu.
🗿 Heykel Keşifleri
Soru: Ortaya çıkarılan heykeller hangi tanrılara ait?

Cevap: Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu.
⚓ Ticaret İzleri
Soru: Aspendos'un ticari ilişkilerini gösteren buluntu nedir?

Cevap: Bulunan Fenike sikkesi ve cam eserler, kentin Doğu Akdeniz ticaret ağlarındaki önemini gösterdi.
🚶 Ziyaretçi Deneyimi
Soru: Ziyaretçiler yeni keşifle ne deneyimleyebilecek?

Cevap: Antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi yolu yürüyerek binlerce yıllık kent dokusunu görebilecek.

Anıtsal doğu kapısı ve çeşitli tanrı heykelleri kazılarda ortaya çıkarıldı.Anıtsal doğu kapısı ve çeşitli tanrı heykelleri kazılarda ortaya çıkarıldı.

ANTİK DÜKKANLAR VE EKMEK FIRINI ORTAYA ÇIKARILDI

Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

Caddenin kuzey kanadında yer alan ve tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.

Yolun iki yanında bulunan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.

Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri tarihe ışık tuttu.Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri tarihe ışık tuttu.

ANITSAL KAPI VE TANRI HEYKELLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı. "Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekân tespit edildi.

Kazılarda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı.

Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu. Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.

Genç Eurymedon Mozaiği, Aspendos’un sanatsal zenginliğini gözler önüne serdi.Genç Eurymedon Mozaiği, Aspendos’un sanatsal zenginliğini gözler önüne serdi.

FENİKE SİKKESİ ASPENDOS'UN TİCARET AĞINI ORTAYA KOYDU

Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışında yürütülen kazılarda da önemli bulgular elde edildi.İki Katlı Dükkânlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri, Aspendos'un Suriye-Filistin coğrafyası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.

📍 Aspendos Antik Kenti Nerede?
Aspendos Antik Kenti, Antalya'nın Serik ilçesi, Belkıs Mahallesi sınırları içinde yer alıyor.

Tarihi kent, özellikle dünyanın en iyi korunmuş Roma tiyatrolarından biri olan Aspendos Tiyatrosu ile tanınıyor.
🚗 Özel Araçla Ulaşım
  • Antalya şehir merkezinden yaklaşık 45-50 kilometre uzaklıktadır.
  • Antalya–Alanya D400 karayolu üzerinden Serik yönüne gidilir.
  • Serik'ten Belkıs/Aspendos yol ayrımı takip edilerek antik kente ulaşılır.
  • Yolculuk Antalya'dan yaklaşık 50-60 dakika sürer.
🚌 Toplu Taşıma
  • Antalya Otogarı'ndan veya şehir merkezinden Serik ilçesine giden otobüs ve minibüsler kullanılabilir.
  • Serik'ten Belkıs Mahallesi yönüne giden araçlarla Aspendos'a ulaşım sağlanabilir.
🗺️ Konum Rotası
Antalya

Serik

Belkıs Mahallesi

Aspendos Antik Kenti
📌 Ziyaretçi Notu
Yeni ortaya çıkarılan Tiyatro Caddesi, antik tiyatrodan başlayarak akropolise uzanan tarihi güzergâh üzerinde bulunuyor.

Bu alan, ziyaretçilere Aspendos'un Roma dönemindeki şehir yaşamını daha yakından görme imkânı sunuyor.
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