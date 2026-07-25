Aspendos’un kalbi yeniden atıyor! 300 metrelik antik Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı

Antik tiyatrodan akropolise uzanan yaklaşık 300 metrelik tarihi güzergâh yeniden ortaya çıkarıldı. ASPENDOS'UN ZENGİN TARİHİNDE YENİ BİR PENCERE Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Kazılar sayesinde Aspendos’un Roma dönemindeki kent yaşamına dair önemli bilgiler elde edildi. Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Tiyatro Caddesi boyunca antik dükkânlar ve özgün mimari yapılar bulundu. ANTİK TİYATRODAN AKROPOLİSE UZANAN TARİHİ GÜZERGAH ORTAYA ÇIKARILDI Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Günümüze kadar ulaşan ekmek fırını, keşiflerin en dikkat çekici parçalarından biri oldu. Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek. 🏛️ Tarihi Keşif Soru: Aspendos'ta hangi tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı?



Cevap: Yaklaşık 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. 🗺️ Antik Güzergâh Soru: Tiyatro Caddesi nereye uzanıyor?



Cevap: Antik tiyatrodan başlayarak akropolise kadar uzanan tarihi bir güzergâh oluşturuyor. 📍 Kazı Alanı Soru: Kazılar hangi antik kentte gerçekleştiriliyor?



Cevap: Kazılar Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülüyor. 🏺 Önemli Buluntular Soru: Tiyatro Caddesi'nde hangi önemli buluntular bulundu?



Cevap: Antik dükkânlar, ekmek fırını, anıtsal kapı, heykeller ve mozaikler bulundu. 🗿 Heykel Keşifleri Soru: Ortaya çıkarılan heykeller hangi tanrılara ait?



Cevap: Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu. ⚓ Ticaret İzleri Soru: Aspendos'un ticari ilişkilerini gösteren buluntu nedir?



Cevap: Bulunan Fenike sikkesi ve cam eserler, kentin Doğu Akdeniz ticaret ağlarındaki önemini gösterdi. 🚶 Ziyaretçi Deneyimi Soru: Ziyaretçiler yeni keşifle ne deneyimleyebilecek?



Cevap: Antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi yolu yürüyerek binlerce yıllık kent dokusunu görebilecek.