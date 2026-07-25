Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kaza yaptı
İstanbul Eyüpsultan'da, Sinop’tan gelen şehirler arası bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından yönlendirme direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü araç içinde sıkışırken, ilk belirlemelere göre kazada çok sayıda yolcu da yaralandı.
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Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı.
Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam