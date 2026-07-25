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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kaza yaptı

İstanbul Eyüpsultan'da, Sinop’tan gelen şehirler arası bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından yönlendirme direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü araç içinde sıkışırken, ilk belirlemelere göre kazada çok sayıda yolcu da yaralandı.

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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kaza yaptı

Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı.

Video Oynatma İkonu Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır)Eyüpsultan'da yolcu otobüsü (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır)

Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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