Tatile giden öğretmenin tiny house’u çalındı: Polis depoda buldu

TATİLDEN DÖNMEDEN ACI HABERİ ALDI

Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olan Güven, tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi.

Yapılan araştırmada, taşınabilir evin 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Bunun üzerine Güven ailesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin bir an önce bulunmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

"Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken 'tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da 'Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim."