Tatile giden öğretmenin tiny house’u çalındı: Polis depoda buldu
Adana’da tatilde olduğu sırada yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki tiny house’u çalınan öğretmen Burcu Güven’in taşınabilir evi, polis ekiplerinin 20 kilometrelik alanda yaptığı kamera incelemesi sonucu bir depoda bulundu. Çalınan tiny house, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Adana'da çalınan tiny house 20 kilometrelik kamera takibiyle bulundu
Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 7 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait 01 ALE 929 plakalı tiny house, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden çalındı.
TATİLDEN DÖNMEDEN ACI HABERİ ALDI
Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olan Güven, tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi.
Yapılan araştırmada, taşınabilir evin 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Bunun üzerine Güven ailesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin bir an önce bulunmasını istediğini belirterek şunları söyledi:
"Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken 'tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da 'Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim."
"O SADECE EVİMİZ DEĞİL, HAYALİMİZDİ"
Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, tiny house için bütün birikimlerini kullandıklarını söyledi.
Güven, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Arsa hazır olunca yerine götürecektik. Çalındığını öğrenip ve görünce çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm. Polisten haber bekliyoruz şu anda."
POLİS 20 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHI İNCELEDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan tiny house'un bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Ekipler, kısa sürede 20 kilometrelik alandaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
Yapılan incelemelerde tiny house'un bir çekiciyle Sarıçam ilçesine bağlı Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü tespit edildi.
ÇALINAN EV SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Oto hırsızlık ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri çalışma sonucu tiny house'u depoda buldu.
Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan küçük ev, sahibi Burcu Güven'e teslim edildi.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.