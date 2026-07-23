Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü: Park halindeki otomobil molozların altında kaldı
İstanbul Beyoğlu'nda Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında park halindeki bir otomobil molozların altında kalırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın çökmesi paniğe neden oldu. Park halindeki bir otomobil moloz yığınlarının altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL MOLOZLARIN ALTINDA KALDI
Çökme sırasında sokakta park halinde bulunan 34 BFA 518 plakalı otomobil, yıkılan binadan kopan molozların altında kaldı. Araçta maddi hasar oluştu.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin enkaz ve çevredeki güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.