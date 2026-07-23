Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü: Park halindeki otomobil molozların altında kaldı

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın çökmesi paniğe neden oldu. Park halindeki bir otomobil moloz yığınlarının altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL MOLOZLARIN ALTINDA KALDI Çökme sırasında sokakta park halinde bulunan 34 BFA 518 plakalı otomobil, yıkılan binadan kopan molozların altında kaldı. Araçta maddi hasar oluştu.

İstanbul Beyoğlu'nda Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI



Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin enkaz ve çevredeki güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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