Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor

İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 380 gram, piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan altınları teslim aldıktan sonra ortadan kaybolan kurye Deniz B. için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kuryenin kullandığı motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, altınları teslim alıp iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B., teslim aldığı piyasa değeri 2,3 milyon lira olan 380 gram altınla ortadan kayboldu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

2,3 MİLYON LİRALIK ALTINLAR TESLİM EDİLEMEDİ

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Şişli'deki bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B., Kağıthane'deki başka bir kuyumcudan 380 gram altını teslim aldıktan sonra teslimat için yola çıktı. Ancak kurye ve altınlardan bir daha haber alınamadı.