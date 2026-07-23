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Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcudan teslim aldığı yaklaşık 380 gram, piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan altınları götürmek üzere yola çıkan kurye Deniz B.'den haber alınamadı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, kuryenin motosikletini terk edilmiş halde bulurken, altınları teslim aldığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

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Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor

İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 380 gram, piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan altınları teslim aldıktan sonra ortadan kaybolan kurye Deniz B. için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kuryenin kullandığı motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, altınları teslim alıp iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B., teslim aldığı piyasa değeri 2,3 milyon lira olan 380 gram altınla ortadan kayboldu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B., teslim aldığı piyasa değeri 2,3 milyon lira olan 380 gram altınla ortadan kayboldu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

2,3 MİLYON LİRALIK ALTINLAR TESLİM EDİLEMEDİ

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Şişli'deki bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B., Kağıthane'deki başka bir kuyumcudan 380 gram altını teslim aldıktan sonra teslimat için yola çıktı. Ancak kurye ve altınlardan bir daha haber alınamadı.

Kuryenin kullandığı motosiklet sokak ortasında terk edilmiş halde bulunurken, güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.Kuryenin kullandığı motosiklet sokak ortasında terk edilmiş halde bulunurken, güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE BAŞVURDU

Altınların teslim edilmemesi ve Deniz B.'ye ulaşılamaması üzerine iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek şikâyetçi oldu. İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.

MOTOSİKLETİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan araştırmalarda Deniz B.'nin kullandığı motosiklet Kağıthane'de terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kuryeye ve altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor-4

GÜVENLİK KAMERALARI SON GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerde Deniz B.'nin altınları teslim aldığı ve motosikletiyle kuyumcudan ayrıldığı anlar net şekilde yer aldı.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınlar ile kayıp kurye Deniz B.'ye ulaşmak için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

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Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor-6 Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor-7 Motosikleti bulundu, kendisinden haber alınamadı: İstanbul'da 2,3 milyon liralık altınlarla kaybolan kurye aranıyor-8

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