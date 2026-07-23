Bolu'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: Gurbetçi sürücü 2 kardeşi yaraladı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma kanlı bitti. Akaryakıt pompası önünde başlayan sözlü tartışmada, gurbetçi olduğu öğrenilen A.T., yanında bulunan tabancayla ateş açarak O.Y. ile S.Y. isimli iki kardeşi bacaklarından vurdu. Olay yerine ilk müdahaleyi yapan otoyol jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gurbetçi sürücü A.T. ile O.Y. ve S.Y. kardeşler arasında sözlü tartışma çıktı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

AKARYAKIT İSTASYONUNDA TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı plakalı cipin sürücüsü A.T. ile arkasındaki otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

GURBETÇİ SÜRÜCÜ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.T., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak iki kardeşe ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.