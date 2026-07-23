Bolu'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: Gurbetçi sürücü 2 kardeşi yaraladı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda iki sürücü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gurbetçi olduğu öğrenilen A.T., tabancayla ateş ederek iki kardeşi bacaklarından yaralarken, olay yerine hızla müdahale eden otoyol jandarma ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma kanlı bitti. Akaryakıt pompası önünde başlayan sözlü tartışmada, gurbetçi olduğu öğrenilen A.T., yanında bulunan tabancayla ateş açarak O.Y. ile S.Y. isimli iki kardeşi bacaklarından vurdu. Olay yerine ilk müdahaleyi yapan otoyol jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
AKARYAKIT İSTASYONUNDA TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı plakalı cipin sürücüsü A.T. ile arkasındaki otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
GURBETÇİ SÜRÜCÜ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.T., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak iki kardeşe ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.
JANDARMA ŞÜPHELİYİ SUÇ ALETİYLE YAKALADI
Silah seslerini duyan bölgede devriye görevindeki Otoyol Jandarma ekipleri, olay yerine hızla müdahale etti. Şüpheli A.T., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeşi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, silahlı kavgaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.