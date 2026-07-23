Gaziosmanpaşa'da boş ecza deposuna silahlı saldırı: Şüpheli İETT otobüsüyle kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra bir İETT otobüsüyle trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından kullandığı aracı olay yerinde bırakan saldırgan yaya olarak kaçtı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan boş bir ecza deposu, sabah saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. İddiaya göre araçla olay yerine gelen şüpheli, depoya ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde boş ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, kaçarken İETT otobüsüyle kazaya karışıp aracı bırakarak kayıplara karıştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SALDIRININ NEDENİ ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırıya uğrayan iş yerinin olay sırasında boş olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemelerde saldırının kiralamadan kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

ARAÇTA FİŞEK VE SAHTE PLAKA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, olayda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Araçta yapılan incelemede 1 adet fişek ile tescili bulunmayan 1 çift plaka ele geçirildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Hastane önünde simit satan Hasan Çoban, saldırıya ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Olay sabah 07.30 - 08.00'da oldu. Yeşil bir arabayla gelip binaya kurşun sıkıp gittiler. Hastanenin arkasında da kaza yaptılar. Araç içindeki şahısları görmedim."

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İlk incelemelere göre olayın kiralama kaynaklı alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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