Kasın varsa yaşarsın kasın kadar varsın

Yaşlanmanın en büyük düşmanlarından biri kas kaybı. Araştırmalar gösteriyor ki güçlü kaslara sahip insanlar ilerleyen yaşlarda daha hareketli, daha dengeli ve hastalıklarla mücadelede daha dayanıklı oluyor. Sağlıklı yaşlanmanın yolu artık sadece kilo kontrolünden değil, kasları korumaktan geçiyor. Gençlik yıllarında kaslarımızı çoğu zaman görüntü ve güç açısından değerlendiririz. Oysa bilim dünyasında son yıllarda çok daha önemli bir gerçek öne çıktı: Kas kütlesi, sağlıklı yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri. İnsan vücudu 30'lu yaşlardan itibaren yavaş yavaş kas kaybetmeye başlıyor. Bu süreç çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor. Tartıdaki rakam değişmese bile vücudun yağ-kas dengesi değişebiliyor. Sonuç olarak güç azalıyor, denge bozuluyor ve hareket kabiliyeti düşüyor.

Uzmanlar sadece kiloya değil; bel çevresine, fiziksel güce ve vücut kompozisyonuna da dikkat edilmesini öneriyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİR Uzmanlar yaşla birlikte ortaya çıkan bu kas kaybını "sarkopeni" olarak tanımlıyor. Ancak bu durum yalnızca spor yapma kapasitesini etkilemiyor. İlerleyen yaşlarda düşme riskinin artması, günlük işleri yapmakta zorlanma ve bağımsız yaşamın kısıtlanması gibi sonuçlar doğurabiliyor. Araştırmalar, güçlü kaslara sahip kişilerin hastalık dönemlerinden daha hızlı toparlandığını, hareket yeteneklerini daha uzun süre koruduğunu ve yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.