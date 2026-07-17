Mardin'de 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50), FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SONRASI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Akarmut'un sanal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan Akarmut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Melek Akarmut, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam