Kaza, saat 11.00 sıralarında NATO Yolu Çınarcık girişindeki Ortaburun Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Çınarcık yönüne dönüş yapan Ömer Burhan S. (20) idaresindeki 34 MFG 104 plakalı motosiklet, arkadan gelen Mustafa Sezer yönetimindeki 16 BTZ 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer ve oğulları Alparslan Sezer ile diğer sürücü Ömer Burhan S., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova'da iki motosikletin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.) TEDAVİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI İlk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa ve Yaren Sezer çifti, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Çiftin oğlu Alparslan Sezer ise Yalova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sezer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer motosiklet sürücüsü Ömer Burhan S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.