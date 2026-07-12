Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu

Üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"ÖLDÜRMEDİM"

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de Özcan Korkmaz'ın DNA ve parmak izleri tespit edildi. İncelemede ayrıca Korkmaz'ın olay günü giydiği deri cekette atış artığı bulundu. Bu bulgu, soruşturma dosyasına kritik delil olarak eklendi. Büşra Cin'e ait cep telefonu da kriminal incelemeye alınırken, inceleme sonucunun olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.