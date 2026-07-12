Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu
Büşra Cin’in şüpheli ölümünde dikkat çeken bir delil ortaya çıktı. Sevgilisi Özcan Korkmaz’ın olay günü giydiği deri cekette atış artığı tespit edilirken, genç kadının cep telefonu da kriminal incelemeye alındı...
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta yaşanan olayda, Özcan Korkmaz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Karaçay Mahallesi'ndeki evinde misafiri olan sevgilisi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'i göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ÖLDÜRMEDİM"
Soruşturma kapsamında olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de Özcan Korkmaz'ın DNA ve parmak izleri tespit edildi. İncelemede ayrıca Korkmaz'ın olay günü giydiği deri cekette atış artığı bulundu. Bu bulgu, soruşturma dosyasına kritik delil olarak eklendi. Büşra Cin'e ait cep telefonu da kriminal incelemeye alınırken, inceleme sonucunun olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları reddeden Özcan Korkmaz ise, "Kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Onu ben öldürmedim. Kaçma niyetim olsaydı o gün kaçardım" diyerek beraatini talep etti. Dava sürüyor.