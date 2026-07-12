CANLI YAYIN
Geri

Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu

Büşra Cin’in şüpheli ölümünde dikkat çeken bir delil ortaya çıktı. Sevgilisi Özcan Korkmaz’ın olay günü giydiği deri cekette atış artığı tespit edilirken, genç kadının cep telefonu da kriminal incelemeye alındı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta yaşanan olayda, Özcan Korkmaz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Karaçay Mahallesi'ndeki evinde misafiri olan sevgilisi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'i göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"ÖLDÜRMEDİM"

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de Özcan Korkmaz'ın DNA ve parmak izleri tespit edildi. İncelemede ayrıca Korkmaz'ın olay günü giydiği deri cekette atış artığı bulundu. Bu bulgu, soruşturma dosyasına kritik delil olarak eklendi. Büşra Cin'e ait cep telefonu da kriminal incelemeye alınırken, inceleme sonucunun olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Büşra CinBüşra Cin

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları reddeden Özcan Korkmaz ise, "Kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Onu ben öldürmedim. Kaçma niyetim olsaydı o gün kaçardım" diyerek beraatini talep etti. Dava sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu-4 Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu-5 Büşra Cin cinayetinde kritik delil: Şüphelinin ceketinde atış artığı bulundu-6
Rize'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi: İşte olay anı
SONRAKİ HABER

Rize'de yol çöktü

 Kağıthane'de Türk bayrağını yere atan şüpheliden akılalmaz savunma! "Arada kendimi kaybediyorum"
ÖNCEKİ HABER

Türk bayrağını söktüp yere attı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler