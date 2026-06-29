İzmir'de alevlerle canhıraş mücadele: Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara unsuru, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan zamana karşı amansız bir mücadele yürütüyor.
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- İzmir'in Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
- Yangın saat 14.05'te başladı ve ilk müdahale 14.10'da gerçekleştirildi.
- İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
- Bölgeye 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
- Ekipler alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyor.
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.
Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor.