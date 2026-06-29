İzmir'de alevlerle canhıraş mücadele: Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı

Ekipler alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam