İzmir'de alevlerle canhıraş mücadele sonuç verdi: Yangın büyük ölçüde kontrol altında

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde saat 14.05'te tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve onlarca personelle müdahale etti.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle yerleşim yerlerini tehdit eden alevler ekiplerin çalışmasıyla yaşam alanlarına ulaşmadan engellendi.

Yangında bazı tarım arazilerindeki küçük barakalar zarar gördü.

İzmir Valiliği'nden alınan bilgiye göre alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.05 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. İzmir'de alevlerle mücadele: Ziraat alanında başlayan yangın makiliğe sıçradı

İzmir'de makilik alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.) ALEVLER YAŞAM ALANLARINA ULAŞMADAN ENGELLENDİ Yangına 7 uçak ve 8 helikopterle havadan, 35 arazöz, 4 dozer ve onlarca personelle karadan müdahale eden edilirken, sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gün boyu rüzgarın yön değiştirmesiyle civardaki bazı yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, ekiplerin etkili çalışması sonucu yaşam alanlarına ulaşmadan engellendi.