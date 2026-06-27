Sabah Gazetesi'nin acı günü! Cemil Müderrisoğlu vefat etti
SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi, 28 Haziran Pazar günü Düzce'de kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya'da toprağa verilecek.
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- SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu vefat etti.
- Cenaze namazı 28 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınacak.
- Cemil Müderrisoğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Erenler Kabristanı'nda defnedilecek.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
- RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başsağlığı mesajı iletti.
SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti.
Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi, 28 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Erenler Kabristanı'nda defnedilecek.
BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."
RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN BAŞSAĞLIĞI
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun kıymetli babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Sayın Okan Müderrisoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."