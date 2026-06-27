Sabah Gazetesi'nin acı günü! Cemil Müderrisoğlu vefat etti

"Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN BAŞSAĞLIĞI

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun kıymetli babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Sayın Okan Müderrisoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam