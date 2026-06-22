Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammet C.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 39 yaşındaki Muhammet C., birlikte yaşadığı babası tarafından evlerinin salonunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABASI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet C. sabah saatlerinde birlikte yaşadığı babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.