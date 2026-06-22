Kayseri'de evde ölü bulunan kişi için soruşturma | Cansız bedenine babası ulaştı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Muhammet C., sabah saatlerinde babası tarafından evlerinin salonunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Muhammet C.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 39 yaşındaki Muhammet C. evinin salonunda ölü bulundu.
- Muhammet C.'yi sabah saatlerinde birlikte yaşadığı babası hareketsiz halde buldu.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Muhammet C.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
- Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 39 yaşındaki Muhammet C., birlikte yaşadığı babası tarafından evlerinin salonunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BABASI HAREKETSİZ HALDE BULDU
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet C. sabah saatlerinde birlikte yaşadığı babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ TESPİT ETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Muhammet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Muhammet C.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.