Yağışlar sonrası Giresun Bulancak’ta heyelan alarmı: 33 ev tahliye edildi
Giresun’un Bulancak ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle riskli olduğu belirlenen 33 ev, AFAD ve ekiplerin çalışmalarıyla tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede incelemeler ve ölçüm çalışmaları sürüyor.
- Giresun'da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi.
- Bulancak ilçesinde Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi'nde 11, Soğuksu Mahallesi'nde 6 ev olmak üzere toplam 33 ev tahliye edildi.
- AFAD ekipleri Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan tespit etti.
- Tahliye edilen vatandaşların büyük bölümü yakınlarının yanına yerleştirildi.
- Kovanlık ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları devam ediyor.
Giresun'da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışların ardından bazı bölgelerde heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi. Yaşanan olaylar, il merkezi ile birlikte ilçe, köy ve mahallelerde ulaşımda aksamalara ve yol kapanmalarına yol açtı.
Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yapının risk altında bulunduğu ve bölgede AFAD ekiplerinin sahada kapsamlı incelemeler yürüttüğü belirtildi.
BULANCAK'TA 33 EV TAHLİYE EDİLDİ
Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan teknik değerlendirmelerde ciddi risk bulgularına ulaşıldı.
AFAD ekiplerinin tespitlerine göre:
- Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan nedeniyle 16 ev
- Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi'nde 11 ev
- Soğuksu Mahallesi'nde 6 ev
olmak üzere toplam 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Tahliye edilen vatandaşların büyük bölümünün yakınlarının yanına yerleştirildiği, sürecin ekiplerin koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.
LİDAR DESTEKLİ SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede riskin detaylı şekilde analiz edilmesi amacıyla Kovanlık ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları devam ediyor.
AFAD ekiplerinin ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sahada teknik incelemelerini sürdürdüğü, yeni risk değerlendirmelerine göre ek önlemlerin alınabileceği kaydedildi.