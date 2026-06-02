Yağışlar sonrası Giresun Bulancak’ta heyelan alarmı: 33 ev tahliye edildi

Kovanlık ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekipleri Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan tespit etti.

Bulancak ilçesinde Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi'nde 11, Soğuksu Mahallesi'nde 6 ev olmak üzere toplam 33 ev tahliye edildi.

Giresun'da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi.

Giresun'da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışların ardından bazı bölgelerde heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi. Yaşanan olaylar, il merkezi ile birlikte ilçe, köy ve mahallelerde ulaşımda aksamalara ve yol kapanmalarına yol açtı.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yapının risk altında bulunduğu ve bölgede AFAD ekiplerinin sahada kapsamlı incelemeler yürüttüğü belirtildi.