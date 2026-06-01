Maltepe'de trafikte dehşet saçan saldırganlar yakalandı: 540 bin TL ceza
İstanbul’un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde 24 Mayıs akşamı trafikte önünü kestikleri bir sürücüyü acımasızca darp eden B.Ş., M.K. ve A.Ö. isimli 3 maganda, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri sanal devriye ekiplerince deşifre edilen şüphelilere toplamda 540 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine 60 gün el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesi, trafikte yaşanan akılalmaz bir magandalık olayına sahne oldu. 24 Mayıs akşamı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir caddede ilerleyen otomobilin önü, kimlikleri sonradan belirlenen 3 kişi tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücüyü acımasızca darp etti.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan o dehşet anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adli ve idari birimleri harekete geçirdi.
SİBER DEVRİYE KİMLİKLERİNİ DEŞİFRE ETTİ
Görüntülerin dijital platformlarda yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Sanal devriye faaliyetleri yürüten siber ve trafik ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırganların kullandığı araçları ve kimliklerini tek tek tespit etti.
Yapılan nokta operasyonla, olay anında direksiyon başında olan sürücüler B.Ş. ve M.K. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
REKOR CEZA: 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, saldırganların trafikte takıştıkları sürücüyü bir süre boyunca planlı şekilde takip ettikleri ve ardından önünü keserek darp olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Yakalanan magandalara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adeta ceza yağdı ve toplamda 540 bin lira idari para cezası uygulandı.
Bununla da yetinilmeyerek adli sürece giren 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araçlar da aynı süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. Şüphelilerden M.K. ve A.Ö. hakkında ise "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı.