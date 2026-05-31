Kocaeli Gölcük'te iki aile arasında sokak ortasında feci kavga! Silah, taş ve sopalar havada uçuştu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde akşam saatlerinde iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 4'ü ateşli silahla, 6'sı ise darp sonucu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bölgedekii hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı, kaçan diğer şüpheli M.A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki aile birbirlerine silah, taş ve sopayla saldırdı.Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
Olayda, C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak, Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden O.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.