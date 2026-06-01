Annesine verdiği sözü tuttu: 91 yaşındaki mühendisten eğitime 500 milyon liralık dev bağış

91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışladı.

Akyalı'nın Patlangıç Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak 2024'te hizmet vermesi planlanı.

Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen protokol töreninde Kaymakam Fatih Akkaya ile Akyalı arasında resmi devir işlemi gerçekleştirildi.

Kaymakam Akkaya, törende eğitime yapılan yatırımların geleceğin inşası için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Hayırsever Akyalı, annesine verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek binadan bilim insanları yetişmesi temennisinde bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı.

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi. Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.