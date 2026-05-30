ABD'deki Regeneron ISEF 2026 yarışmasında Türk öğrencilerden tarihi başarı: Farklı kategorilerde 9 ödül birden

Batmanlı öğrenciler Sinan Güneş, Eren Aygün ve Eyüp Bilir, yazılım tasarımı kategorisinde ALS hastaları için göz hareketiyle iletişim sağlayan proje ile ödül aldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan 80 ülkeden bin 800 öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Türkiye adına hazırlanan projeler, farklı bilim ve mühendislik alanlarında yarıştı.

Türk öğrenciler, dünyanın en prestijli bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2026 Uluslararası Regeneron ISEF'te önemli bir başarıya imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin başarısını "gurur verici" olarak nitelendirdi. Kacır mesajında, "Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elde edilen dereceler, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetiştirdiği genç yeteneklerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.