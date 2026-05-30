ABD'deki Regeneron ISEF 2026 yarışmasında Türk öğrencilerden tarihi başarı: Farklı kategorilerde 9 ödül birden
Türk öğrenciler, ABD’deki uluslararası yarışmada büyük başarı gösterdi. Türkiye'den 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen 2026 Uluslararası Regeneron ISEF'te ödül kazandı.
Türk öğrenciler, dünyanın en prestijli bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2026 Uluslararası Regeneron ISEF'te önemli bir başarıya imza attı.
ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan 80 ülkeden bin 800 öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Türkiye adına hazırlanan projeler, farklı bilim ve mühendislik alanlarında yarıştı.
Değerlendirme sonucunda:
- 4 proje Büyük Ödül,
- 2 proje İkincilik Ödülü,
- 2 proje Dördüncülük Ödülü,
- 1 proje Özel Ödül almaya hak kazandı.
Bu sonuçlarla birlikte Türk öğrenciler, uluslararası bilim platformunda dikkat çeken bir başarı elde etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin başarısını "gurur verici" olarak nitelendirdi. Kacır mesajında, "Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Elde edilen dereceler, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetiştirdiği genç yeteneklerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.
GENÇ ARAŞTIRMACILAR
Öğrencilerin farklı disiplinlerde geliştirdiği projeler, inovasyon ve araştırma kapasitesi açısından da dikkat çekti. Regeneron ISEF gibi küresel ölçekte önemli yarışmalarda elde edilen başarıların, Türkiye'nin bilimsel üretim ve genç araştırmacı yetiştirme hedeflerine katkı sunduğu değerlendiriliyor.
ALS'YE ÇARE PROJESİ
Yarışmada dünyanın çeşitli ülkelerinden dereceye giren öğrencilere, toplam 7 milyon dolar ödül ve burs dağıtıldı. Batmanlı öğrenciler Sinan Güneş, Eren Aygün ve Eyüp Bilir, yazılım tasarımı kategorisinde dünya devlerini geride bıraktı. Yapay zeka ile engelsiz iletişim ekibinin geliştirdiği 'Accessible Eye- Tracking AAC App for SSMI' isimli proje, ileri evre ALS gibi konuşma ve hareket yetisini kaybeden hastaların hayatını değiştiriyor. Yalnızca standart bir akıllı telefon kamerası ve cihaz içi yerel yapay zekâ kullanarak, hastaların sadece göz hareketiyle 10 farklı dilde iletişim kurmasını sağlıyor.