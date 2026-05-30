İstanbul trafiğinde akılalmaz olay! Hareket halindeki otobüse cisim fırlattı: Yolcular büyük panik yaşadı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında trafikte terör estiren motosiklet sürücüsü, tartıştığı İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı. Cisim otobüsün camına isabet ederken, cam kırıldı.
YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Saldırı sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meryem Kartal