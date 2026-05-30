İstanbul trafiğinde akılalmaz olay! Hareket halindeki otobüse cisim fırlattı: Yolcular büyük panik yaşadı

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Trafikte tartıştığı İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı. Cisim otobüsün camına isabet ederken, cam kırıldı.