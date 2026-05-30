Şehzadeler şehri Manisa'da Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca devam edecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez Manisa'da başladı ve dokuz gün sürecek.

Festival kapsamında Manisa Müzesi'nde Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi ve Fatih Sergi Salonu'nda Yaşayan Miras: Manisa Sergisi açıldı.

Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç katıldı.

Festival konserler, sergiler, söyleşiler, gastronomi ve çocuk etkinlikleri ile her yaş grubuna hitap eden yüzlerce etkinlik içeriyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sekiz ay boyunca yirmi altı şehri kapsayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Manisa'da başladı. Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapan köklü tarihi, bereketli toprakları, güçlü kültürel birikimi ve zengin mutfağıyla Manisa; konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle dokuz gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın katılımıyla Manisa Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Açılışa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Manisa Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı!

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam açılış konuşmasında, yaklaşık sekiz ay boyunca yirmi altı şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin en özel duraklarından birinin Manisa olduğunu belirterek, festivalin ikinci kez şehzadeler şehrinde gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Festivalin, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlarken Manisa'nın turizm hareketliliğine, ticari yaşamına ve yerel ekonomisine de önemli katkılar sunacağını belirten Çam, festivalin şehrin kültürel ve ekonomik dinamizmini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.