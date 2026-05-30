Denizli-Aydın otoyolunda feci kaza |Otobüs alev topuna döndü: 7 ölü, 30 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve alev alan yolcu otobüsünde meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İzmir-Antalya seferini yapan ve içinde 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu otobüs, Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev topuna dönen otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kaza, Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya seferini yapan, S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın başlayan otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, kaza ve yangın nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir - Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kaza bölgesinde çalışmalar sürüyor.
