Denizli-Aydın otoyolunda feci kaza |Otobüs alev topuna döndü: 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve alev alan yolcu otobüsünde meydana gelen feci kazada 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Denizli'deki faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.