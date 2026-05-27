Yurt genelinde kaçan kurbanlıklar vatandaşa zor anlar yaşattı
Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde birçok kurbanlık hayvan sahiplerinin elinden kaçtı. Boğa, keçi, koç ve tosunlar cadde ve sokaklarda koşarken, bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı. Kaçan hayvanlar uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Hızlı Özet Göster
- Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde İstanbul, Hatay, Erzurum, Çanakkale, Amasya, Sivas ve Balıkesir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık hayvanlar sokakları karıştırdı.
- İstanbul Sultangazi'de kaçan boğa park halindeki araca çarparken, Sultanbeyli'de tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi.
- Sivas Şarkışla'da mezbahaneden kaçan tosun 4 saatlik kovalamaca sonrası uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.
- Hatay Antakya'da kaçan keçi refüjden atlayarak trafiğe dalıp sürücülere zor anlar yaşattı.
- Çanakkale Gelibolu'da kaçan koç sanayi sitesinde kilometrelerce kovalamaca sonrası yakalandı.
Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kaçan kurbanlıklar sokakları karıştırdı. İstanbul'dan Hatay'a, Erzurum'dan Çanakkale'ye kadar birçok ilde sahiplerinin elinden kurtulan boğa, keçi, koç ve tosunlar kilometrelerce süren kovalamacalara neden oldu.
İSTANBUL'DA PANİK ANLARI
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı. Gözü kapalı halde koşan boğa, park halindeki bir araca çarparak hasara neden oldu. Pazarda kısa süreli panik yaşanırken, kurbanlık bir süre sonra kontrol altına alındı.
Sultanbeyli'de ise sahibinin elinden kurtulan bir tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, mahallede koşmaya başlayan hayvan uzun uğraşlar sonucu yakalandı.Sultangazi Kurban Pazarı'nda kaçan öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı
ÇANAKKALE'DE KİLOMETRELERCE KOVALADILAR
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koç, sanayi sitesini birbirine kattı.
Peşindekileri kilometrelerce koşturan koç, uzun süren kovalamacanın ardından sanayi esnafı tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
HATAY'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Hatay'ın Antakya ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi refüjden atlayarak trafiğe daldı.
Araç sürücülerine zor anlar yaşatan keçi bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AMASYA'DA DÜKKANLARA GİRMEYE ÇALIŞTI
Amasya'da kaçan kurbanlık keçi Atatürk Caddesi boyunca koşarak zaman zaman dükkanlara girmeye çalıştı.
Trafikte aksamalara neden olan keçi, sahibi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı.
ERZURUM'DA CADDELERDE TEHLİKELİ ANLAR
Erzurum genelinde iplerini kopararak ana caddelere çıkan kurbanlıklar sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.
SİVAS'TA 4 SAATLİK KOVALAMACA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mezbahaneden kaçan kurbanlık tosun ortalığı karıştırdı.
Yaklaşık 4 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun yeniden mezbahaya götürüldü.
BALIKESİR'DE ARAÇLARA ÇARPTI
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki hayvan pazarından kaçan bir inek çevrede park halindeki araçlara çarparak paniğe neden oldu.
Vatandaşlar ve pazar esnafı hayvanı yakalamak için seferber oldu.