Yurt genelinde kaçan kurbanlıklar vatandaşa zor anlar yaşattı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde İstanbul, Hatay, Erzurum, Çanakkale, Amasya, Sivas ve Balıkesir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık hayvanlar sokakları karıştırdı.

İstanbul Sultangazi'de kaçan boğa park halindeki araca çarparken, Sultanbeyli'de tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi.

Sivas Şarkışla'da mezbahaneden kaçan tosun 4 saatlik kovalamaca sonrası uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Hatay Antakya'da kaçan keçi refüjden atlayarak trafiğe dalıp sürücülere zor anlar yaşattı.

Çanakkale Gelibolu'da kaçan koç sanayi sitesinde kilometrelerce kovalamaca sonrası yakalandı.

Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kaçan kurbanlıklar sokakları karıştırdı. İstanbul'dan Hatay'a, Erzurum'dan Çanakkale'ye kadar birçok ilde sahiplerinin elinden kurtulan boğa, keçi, koç ve tosunlar kilometrelerce süren kovalamacalara neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde İstanbul, Hatay, Erzurum, Çanakkale, Amasya, Sivas ve Balıkesir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık hayvanlar sokakları karıştırdı.(Haberde yer alan fotoğraflar İHA'ya aittir.) İSTANBUL'DA PANİK ANLARI İstanbul'un Sultangazi ilçesinde nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı. Gözü kapalı halde koşan boğa, park halindeki bir araca çarparak hasara neden oldu. Pazarda kısa süreli panik yaşanırken, kurbanlık bir süre sonra kontrol altına alındı. Sultanbeyli'de ise sahibinin elinden kurtulan bir tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, mahallede koşmaya başlayan hayvan uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sultangazi Kurban Pazarı'nda kaçan öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı ÇANAKKALE'DE KİLOMETRELERCE KOVALADILAR Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koç, sanayi sitesini birbirine kattı. Peşindekileri kilometrelerce koşturan koç, uzun süren kovalamacanın ardından sanayi esnafı tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.