Dünyanın en iyi 15 yemek rotası: Bozcaada’nın gururlandıran başarısı!

National Geographic, 2026 yılının en iyi 15 gastronomi rotasını açıkladı. Türkiye'den listeye giren yurdun gastronomi hazinesi Bozcaada; yerel Ege lezzetleri ve özgün ada kültürüyle dünyanın en iyi yemek durakları arasında gösterildi.

Bozcaada, National Geographic’in 2026 en iyi yemek rotaları listesine girdi

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki gözde turizm merkezi Bozcaada, National Geographic'in 2026 yılı için hazırladığı dünyanın en iyi yemek rotaları listesinde yer aldı. Ada; Ege mutfağı, yerel üretim kültürü ve sakin ada yaşamıyla uluslararası gastronomi sahnesinde öne çıktı. Listede dünyanın farklı bölgelerinden 15 destinasyona yer verildi.

(Dünyanın en iyi yemek rotaları arasında gösterilen Girit, geleneksel lezzetleri ve Akdeniz diyetine ilham veren mutfağıyla öne çıkıyor. Fotoğraf: Irjaliina Paavonpera | National Geographic)

BOZCAADA İÇİN DİKKAT ÇEKEN TANIM

National Geographic değerlendirmesinde Bozcaada, "Türkiye'nin gözlerden uzak gastronomi hazinelerinden biri" olarak tanımlandı.

Yazıda adanın yalnızca yaz tatiliyle anılan bir destinasyon olmadığı vurgulandı. Bozcaada'nın mutfak kültürü, bağcılık geçmişi, yerel üreticileri ve özgün yaşam biçimiyle güçlü bir gastronomi merkezi haline geldiği belirtildi. Bozcaada'nın mutfak kimliğinde Ege'nin sade ama güçlü lezzetleri öne çıkıyor.

Ayrıca, bağ yapraklarına sarılarak kömür ateşinde pişirilen yerel sardalya, ada kahvaltılarında kullanılan domates ve badem reçeli, mezeler, yerel otlar ve deniz ürünleri de Bozcaada deneyiminin önemli parçaları arasında gösterildi.

(Türkiye'nin kuzeybatı kıyılarındaki güneşli ada Bozcaada, Ege mutfağının eşsiz lezzeti ile öne çıkıyor. Fotoğraf: Adem Baris | National Geographic)

BOZCAADA'YA İLGİYİ ARTIRABİLİR

Bozcaada, son yıllarda dış basında sık sık dünyanın dikkat çeken adaları arasında gösteriliyor. National Geographic'in gastronomi listesi ise adayı bu kez yemek ve kültür ekseninde öne çıkardı.

Yazıda, adanın geç yaz döneminde daha özel bir atmosfere kavuştuğu da belirtildi. Bağ bozumu döneminin başlaması ve Bozcaada Caz Festivali'nin adaya kattığı hareketlilik, ziyaret için öne çıkan nedenler arasında gösterildi.

LİSTEDE BAŞKA HANGİ ROTALAR VAR?

National Geographic'in 2026 gastronomi listesinde Bozcaada'nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden güçlü mutfak rotaları da yer aldı.

Listede öne çıkan destinasyonlardan bazıları şöyle:

RotaÖne Çıkan Gastronomik Özellikler
GiritAkdeniz diyeti ve geleneksel ada mutfağı
KelownaUNESCO gastronomi unvanı
Oʻahu, Kauaʻi ve MauiHawaii'nin saimin noodle çorbası ve çok kültürlü ada mutfağı
Vietnam (Buôn Ma Thuột)Kahve kültürü ve robusta üretimi
ÇekyaYenilenen restoran sahnesi ve modern yorumlanan geleneksel mutfak
LucknowBaharatlı ve saray mutfağına dayanan yemek geleneği
Kuzey KolombiyaKarayip lezzetleri, yemek festivalleri ve yükselen şefler
Manzaralı TrenlerRotalara özel menüler ve lüks trenlerde gastronomi deneyimi
Güney TazmanyaYerel ürünler, deniz mahsulleri ve Aborjin yemek kültürü
SingapurPeranakan mutfağı ve UNESCO tescilli "hawker" (sokak lezzetleri) kültürü
SomersetCheddar peyniri ve çiftlikten sofraya restoranlar
SonoraAgave temelli yerel üretim kültürü
MinneapolisGöçmen mutfakları ile yerel Dakota ve Anishinaabe geleneklerinin buluşması
Cape TownGüney Afrika'nın geleneksel yemekleri ve paylaşmaya dayalı sofra kültürü
GİRİT'TE AKDENİZ MUTFAĞI YENİDEN SAHNEDE

Yunanistan'ın en büyük adası Girit, geleneksel yemekleri ve Akdeniz diyetine ilham veren mutfak kültürüyle listede yer aldı. Zeytinyağı, mevsimlik sebzeler, baklagiller, tam tahıllar ve yerel peynirler; Girit'i sağlıklı yaşamla özdeşleşen güçlü bir gastronomi merkezi haline getiriyor.

CAPE TOWN GELENEKSEL TATLARINA DÖNÜYOR

Güney Afrika'nın Cape Town kenti, uzun süre Avrupa etkili restoranlarıyla öne çıksa da artık yerel "soul food" kültürünü merkeze alan mekanlarla dikkat çekiyor. Sunday lunch geleneği, braai kültürü, Cape Malay yemekleri, bobotie ve paylaşmaya dayalı sofralar kentin gastronomi kimliğini yeniden şekillendiriyor.


(Altın renkli plajları ve görkemli dağlarıyla Cape Town, güçlü manzarasının yanında doyurucu yerel lezzetleriyle de öne çıkıyor. Fotoğraf: Dylan Alcock | National Geographic)

MİNNEAPOLİS ÇOK KÜLTÜRLÜ MUTFAĞIYLA ÖNE ÇIKTI

ABD'nin Minneapolis kenti, İskandinav etkilerinin ötesine geçen çok katmanlı yemek sahnesiyle listede yer buldu. Yerel Dakota ve Anishinaabe gelenekleri, Hmong, Somali ve Meksika mutfaklarıyla birleşerek kenti Ortabatı'nın en canlı gastronomi merkezlerinden biri haline getiriyor.

(Vinai restoranının sahibi Yia Vang, ekibinden bir çalışanla birlikte görülüyor. Fotoğraf: Lauren Cutshall | National Geographic)

SOMERSET CHEDDAR İLE LİSTEDE

İngiltere'nin Somerset bölgesi cheddar peyniriyle güçlü bir yerel mutfak kimliğine sahip. Elma bahçeleri, küçük üreticiler, çiftlikten sofraya restoranlar ve son dönemde açılan konaklama-gastronomi adresleri, bölgeyi kalabalık rotalara alternatif bir lezzet durağı haline getiriyor.


(The Newt, 800 dönümlük arazisi, bahçeleri ve mutfağı besleyen meyve bahçeleriyle Somerset'in dikkat çeken gastronomi adreslerinden biri. Fotoğraf: The Newt in Somerset | National Geographic)

SİNGAPUR'DA PERANAKAN MUTFAĞI ÖNE ÇIKTI

Singapur, dünya çapında bilinen sokak lezzetlerinin yanında daha az tanınan Peranakan mutfağıyla listede dikkat çekti. Çin, Malay ve Endonezya etkilerini birleştiren bu emek yoğun mutfak; baharatlı yemekleri, geleneksel tarifleri ve kültürel mirası korumaya çalışan restoranlarıyla öne çıkıyor.


(Singapur'un Joo Chiat mahallesindeki Koon Seng Road, renkli cepheleri ve işlemeli mimarisiyle Peranakan kültürünün izlerini taşıyan evleriyle biliniyor. Bölge, Peranakan mutfağını tanımak isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Fotoğraf: Katherine Lu | National Geographic)

GÜNEY TAZMANYA YEREL ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Avustralya'nın Güney Tazmanya bölgesi, Aborjin yemek kültürünü ve yerel ürünleri öne çıkaran yeni gastronomi anlayışıyla listede yer aldı. Deniz ürünleri, yerel otlar, istiridye, abalone ve bölgenin doğal malzemeleri; şeflerin sade ama güçlü tabaklarında yeniden görünür hale geliyor.


(Restoran, menüsünü çevredeki yerel ürünler ve kendi bahçesinden gelen taze malzemelerle oluşturuyor. Fotoğraf: Dearna Bond | National Geographic)

TREN YOLCULUKLARI ARTIK GASTRONOMİ DENEYİMİNE DÖNÜŞÜYOR

National Geographic listesinde yalnızca şehirler ve adalar değil, manzaralı tren rotaları da yer aldı. İtalya'dan İskoçya'ya, Hindistan'dan Peru'ya uzanan lüks tren yolculuklarında yerel ürünlerle hazırlanan menüler, seyahati yalnızca ulaşım değil, başlı başına bir yemek deneyimi haline getiriyor.


(Belmond'un British Pullman treni gibi demir yolu işletmeleri, ünlü şefler ve rotalara özel menülerle tren yolculuklarında yemek deneyimini öne çıkarıyor. Fotoğraf: Belmond | National Geographic)

KUZEY KOLOMBİYA'DA KARAYİP LEZZETLERİ YÜKSELİYOR

Kolombiya'nın kuzey kıyıları, Cartagena ve Barranquilla merkezli canlı yemek sahnesiyle dikkat çekti. Yerli, Afrika, İspanyol, Karayip ve Arap etkilerinin buluştuğu bölgede festivaller, sokak lezzetleri, çağdaş restoranlar ve yerel ürünlere odaklanan şefler öne çıkıyor.


(Kolombiya'nın büyük yemek festivallerinden Sabor Barranquilla, yerel şefleri ve zanaatkar üreticileri bir araya getiriyor. Fotoğraf: Sabor Barranquilla | National Geographic)

ÇEKYA'DA GELENEKSEL MUTFAK YENİDEN YÜKSELİŞTE

Çekya, klasik Orta Avrupa lezzetlerini modern yorumlarla buluşturan yeni restoran sahnesiyle listede yer buldu. Prag'dan Olomouc'a uzanan mutfak hareketinde şefler, et yemekleri, kök sebzeler, mantarlar, çorbalar ve geleneksel hamur işlerini çağdaş tekniklerle yeniden yorumluyor.


(Çek mutfağının geleneksel tatlarından kulajda çorbası, 1893'te açılan ve 2004'te restore edilen Café Savoy gibi mekanlarda öne çıkan lezzetler arasında. Fotoğraf: Clara Tuma | National Geographic)

HAWAİİ'DE SAİMİN KÜLTÜRÜ LİSTEYE GİRDİ

Oʻahu, Kauaʻi ve Maui adaları, Hawaii'nin çok kültürlü yemek mirasını temsil eden saimin çorbasıyla listede yer aldı. Japon ve Çinli plantasyon işçilerinin mutfak yaratıcılığından doğan bu sıcak noodle çorbası, bugün az sayıdaki aile işletmesinde yaşatılan nostaljik bir ada lezzeti olarak görülüyor.


(Plantasyon işçilerinin yaratıcılığından doğan saimin, Hawaii genelinde sevilen bir yemek. Bazı restoranlarda noodle ayrı, suyu ise yanında servis ediliyor. Fotoğraf: Reid Shimabukuro | National Geographic)

Kelowna UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehri unvanıyla öne çıktı

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki Kelowna, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehri unvanıyla dikkat çekti. Okanagan Gölü çevresindeki bağlar, aile işletmeleri, meyve bahçeleri ve göl manzaralı restoranlar bölgeyi yeme içme odaklı gezginler için güçlü bir rota haline getiriyor.

(Mission Hill Family Estate, Britanya Kolumbiyası'nın Kelowna kentinde Okanagan Gölü'ne bakan konumuyla dikkat çekiyor. Bölge, köklü yerel mirasıyla UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehri unvanı aldı. Fotoğraf: Mission Hill Family Estate | National Geographic)

VİETNAM'IN KAHVE BAŞKENTİ DİKKAT ÇEKTİ

Vietnam'ın Orta Dağlık Bölgesi'ndeki Buôn Ma Thuột, ülkenin güçlü kahve kültürüyle listede öne çıkan duraklardan biri oldu. Robusta üretimiyle tanınan bölge, kahve plantasyonları, tadım deneyimleri ve Dünya Kahve Müzesi ile kahve meraklılarına farklı bir seyahat rotası sunuyor.


(Buôn Ma Thuột'taki Dünya Kahve Müzesi, Vietnam'ın küresel kahve pazarındaki yerini interaktif alanlar ve binlerce eserle ziyaretçilere anlatıyor. Fotoğraf: World Coffee Museum | National Geographic)

LUCKNOW SARAY MUTFAĞIYLA ÖNE ÇIKTI

Hindistan'ın Lucknow kenti, Pers etkileri taşıyan köklü mutfak kültürüyle gastronomi listesine girdi. Galouti kebabı, Awadhi biryani, nahari ve safran kokulu geleneksel ekmekler; kenti baharat, aroma ve ağır pişirme teknikleriyle şekillenen güçlü bir yemek durağına dönüştürüyor.


(Lucknow'daki Taj Mahal otelinin görkemli restoranı Oudhyana, kökleri Pers saray mutfağına uzanan yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Fotoğraf: Oudhyana | National Geographic)

Sonora'da bacanora yeniden keşfediliyor

Meksika'nın Sonora bölgesi, agaveden üretilen bacanora içkisiyle listede yer aldı. Bir dönem yasaklı olan bu yerel içki, bugün aile üreticileri, tadım rotaları ve geleneksel damıtım yöntemleriyle bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak yeniden ilgi görüyor.


(Meksika'nın doğu Sonora bölgesindeki Bacanora, Ópata halkına uzanan köklü geçmişiyle tanınıyor. Fotoğraf: Ismael Gerardo López Gerardo | National Geographic)

