LİSTEDE BAŞKA HANGİ ROTALAR VAR?
National Geographic'in 2026 gastronomi listesinde Bozcaada'nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden güçlü mutfak rotaları da yer aldı.
Listede öne çıkan destinasyonlardan bazıları şöyle:
|Rota
|Öne Çıkan Gastronomik Özellikler
|Girit
|Akdeniz diyeti ve geleneksel ada mutfağı
|Kelowna
|UNESCO gastronomi unvanı
|Oʻahu, Kauaʻi ve Maui
|Hawaii'nin saimin noodle çorbası ve çok kültürlü ada mutfağı
|Vietnam (Buôn Ma Thuột)
|Kahve kültürü ve robusta üretimi
|Çekya
|Yenilenen restoran sahnesi ve modern yorumlanan geleneksel mutfak
|Lucknow
|Baharatlı ve saray mutfağına dayanan yemek geleneği
|Kuzey Kolombiya
|Karayip lezzetleri, yemek festivalleri ve yükselen şefler
|Manzaralı Trenler
|Rotalara özel menüler ve lüks trenlerde gastronomi deneyimi
|Güney Tazmanya
|Yerel ürünler, deniz mahsulleri ve Aborjin yemek kültürü
|Singapur
|Peranakan mutfağı ve UNESCO tescilli "hawker" (sokak lezzetleri) kültürü
|Somerset
|Cheddar peyniri ve çiftlikten sofraya restoranlar
|Sonora
|Agave temelli yerel üretim kültürü
|Minneapolis
|Göçmen mutfakları ile yerel Dakota ve Anishinaabe geleneklerinin buluşması
|Cape Town
|Güney Afrika'nın geleneksel yemekleri ve paylaşmaya dayalı sofra kültürü