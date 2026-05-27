Bursa'da kahreden kaza: 4 yıl arayla iki kardeş aynı kaderi paylaştı
Bursaspor taraftar gruplarından Teksas'ın üyesi Ertuğ Toker, motosikletinin refüje çarpması sonucu can verdi. Kardeşi Ertan'ın da 4 yıl önce motosiklet kazasında öldüğü belirlendi.
Giriş Tarihi:
Bursa Osmangazi'deki Çekirge Caddesi'nde önceki gece motosikletiyle seyir halinde olan Bursaspor taraftar gruplarından Teksas'ın sevilen ismi 39 yaşındaki Ertuğ Toker, kontrolü kaybederek refüje çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Toker'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ertuğ Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Toker'in ölümü üzerine polis ve savcılık soruşturma başlattı.
BARİYERLERE SIKIŞMIŞTI
4 yıl önce de Ertuğ Toker'in 29 yaşındaki kardeşi Ertan Toker'in motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde Kasım 2022'de meydana gelen korkunç kazada, motosikletiyle önce önünde giden hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarpan Ertan Toker kurtarılamadı. Toker ailesi iki kardeşin 4 yıl arayla vefat etmesi üzerine büyük üzüntü yaşadı.
SONRAKİ HABER
Bozcaada dünya listesinde!
ÖNCEKİ HABER
Ege hissi, taş sokaklar ve rüzgar: Bozcaada rotası
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam