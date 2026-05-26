Türk vatandaşları için vizesiz rotalara bir yenisi daha eklendi: O ülke giriş ücretini kaldırdı
Türk vatandaşlarına bir seyahat kolaylığı daha geldi. Sri Lanka, Türk turistlerden alınan 50 dolarlık giriş ücretini kaldırırken, Türkiye’nin vizesiz ve kolay giriş yapılabilen ülke sayısı 100’ü aştı.
Hızlı Özet Göster
- Sri Lanka, Türk vatandaşlarından aldığı 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni (ETA) ücretini 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kaldırdı.
- Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşlarının ek ücret ödemeden seyahat edebildiği ülke sayısı 100'ü aştı.
- Kolombo yönetimi, kararın ülkeye daha fazla turist ve döviz girdisi sağlamak ile havalimanlarındaki işlemleri hızlandırmak amacıyla alındığını açıkladı.
- Türk vatandaşları Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor.
- Uzmanlar, vize muafiyetine rağmen sınır kapılarında dönüş bileti, otel rezervasyonu ve yeterli maddi imkan belgesi talep edilebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanları genişlemeye devam ediyor. Güney Asya'nın popüler ada ülkelerinden Sri Lanka, Türk vatandaşlarından alınan 50 dolarlık turistik giriş ücretini kaldırdı. Karar, 25 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının ek ücret ödemeden seyahat edebildiği ülke sayısı 100'ü aşmış oldu.
50 DOLARLIK ETA ÜCRETİ SIFIRLANDI
Kolombo yönetimi, Türkiye'den gelen turistler için uygulanan 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni (ETA) ücretini tamamen kaldırdı.
Yetkililer, bu adımın hem ülkeye daha fazla turist ve döviz girdisi sağlamak hem de havalimanlarındaki işlemleri hızlandırmak amacıyla atıldığını belirtti. Yeni uygulamanın, turizm trafiğini canlandıracak önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.
TÜRK VATANDAŞLARININ SEYAHAT HARİTASI GENİŞLİYOR
Sri Lanka'nın aldığı kararla birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vize, e-vize veya sadece çipli kimlik kartıyla giriş yapabildiği destinasyonların sayısı kritik eşiği geçti.
Öne çıkan bazı rotalar şöyle:
Balkanlar'da vizesiz seyahat
- Bosna-Hersek
- Sırbistan
- Karadağ
Sadece kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkeler
- Gürcistan
- Azerbaycan
- Moldova
- Ukrayna
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Güney Amerika'da vize muafiyeti
- Brezilya
- Arjantin
- Şili
Popüler Asya-Pasifik rotaları
- Japonya
- Güney Kore
- Tayland
- Malezya
- Sri Lanka
SEYAHAT ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARI
Uzmanlar, vize muafiyeti veya ücret kaldırılması kararlarının ülkeye girişin tamamen sorgusuz olacağı anlamına gelmediği konusunda uyarıyor.
Sınır kapılarında yolculardan dönüş bileti, otel rezervasyonu ve seyahat boyunca yeterli maddi imkana sahip olduklarını gösteren belgeler talep edilebiliyor. Bu nedenle tüm seyahat evraklarının dijital veya basılı olarak hazır bulundurulması öneriliyor.
Ayrıca ülkelerin vize politikalarının diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişebildiği hatırlatılarak, yolculuk öncesinde resmi konsolosluk ve dışişleri duyurularının kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.