Türk vatandaşları için vizesiz rotalara bir yenisi daha eklendi: O ülke giriş ücretini kaldırdı

SEYAHAT ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, vize muafiyeti veya ücret kaldırılması kararlarının ülkeye girişin tamamen sorgusuz olacağı anlamına gelmediği konusunda uyarıyor.

Sınır kapılarında yolculardan dönüş bileti, otel rezervasyonu ve seyahat boyunca yeterli maddi imkana sahip olduklarını gösteren belgeler talep edilebiliyor. Bu nedenle tüm seyahat evraklarının dijital veya basılı olarak hazır bulundurulması öneriliyor.

Ayrıca ülkelerin vize politikalarının diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişebildiği hatırlatılarak, yolculuk öncesinde resmi konsolosluk ve dışişleri duyurularının kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Meryem Kartal