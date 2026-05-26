Haydarpaşa'nın ulaşım aksı özelliğinin korunacağını vurgulayan Bakan Ersoy, alanın aynı zamanda kültür, sanat ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini söyledi. Ersoy, "Burası çok önemli bir ulaşım aksı, bu özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı özelliği korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacak." ifadelerini kullandı.Projede çalışmaların etap etap sürdüğünü belirten Ersoy, "İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek." dedi.

ARKEOLOJİ MÜZESİ VE ARKEOPARK BİRLİKTE HAYATA GEÇİRİLECEK

Haydarpaşa'daki ana gar binasında bekleme alanlarının ve çok amaçlı salonların korunacağını belirten Ersoy, yapının hem gar hem de sergi işlevi göreceğini ifade etti.

Bakan Ersoy, hemen yanında bulunan yaklaşık 6 bin metrekarelik yapının ise her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane kompleksi haline getirileceğini açıkladı.