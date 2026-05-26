Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin Mersin-Gaziantep arası seyahat süresini 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşüreceğini açıkladı.

Proje kapsamında yolcu trenleri için 200 km hıza uygun hat inşa ediliyor ve yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ile 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Hat, Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na bağlayarak Türkiye'yi küresel lojistikte güçlü konuma taşıyacak.

Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanacak hat üzerinden Kalkınma Yolu'na ve Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden Orta Koridor'a entegre olacak.

Projede yüzde 87 üzerinde fiziki ilerleme kaydedilirken Tarsus Şehir Geçişi'nde yüzde 98 seviyesine ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi hakkında açıklamada bulundu. MERSİN-ADANA-GAZİANTEP HATTI YENİLENİYOR Uraloğlu, "312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız." Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km'ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

HIZLI TRENLE LOJİSTİK GÜÇ ARTACAK Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır."