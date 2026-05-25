Bakan Ersoy’dan Zeugma müjdesi! “Çingene Kızı” tamamlandı: 13. kayıp parça ABD'den alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve kamuoyunda "Çingene Kızı" olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu bilimsel çalışmalarla belirlenen mozaik panel, yürütülen diplomatik girişimlerin ardından yeniden Türkiye'ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından kompozisyonun 13'üncü parçası da ait olduğu topraklara döndü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. BAKAN ERSOY'DAN MÜJDE: ZEUGMA'NIN EKSİK PARÇASI TAMAMLANIYOR Gaziantep'in simgeleri arasında yer alan "Çingene Kızı" mozaiğine ait panelin ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bilimsel incelemeler ve diplomatik temasların ardından eser Türkiye'ye getirildi. “Çingene Kızı” tamamlandı Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma'nın simgesi 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü."