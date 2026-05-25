Bakan Ersoy’dan Zeugma müjdesi! “Çingene Kızı” tamamlandı: 13. kayıp parça ABD'den alındı
ABD’de olduğu tespit edilen ve “Çingene Kızı” mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu belirlenen kayıp mozaik paneli, bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimlerin ardından yıllar sonra yeniden Türkiye’ye getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu topraklara ait her eseri geri almaya devam edeceğiz” mesajı verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve kamuoyunda "Çingene Kızı" olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu bilimsel çalışmalarla belirlenen mozaik panel, yürütülen diplomatik girişimlerin ardından yeniden Türkiye'ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından kompozisyonun 13'üncü parçası da ait olduğu topraklara döndü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.
BAKAN ERSOY'DAN MÜJDE: ZEUGMA'NIN EKSİK PARÇASI TAMAMLANIYOR
Gaziantep'in simgeleri arasında yer alan "Çingene Kızı" mozaiğine ait panelin ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bilimsel incelemeler ve diplomatik temasların ardından eser Türkiye'ye getirildi.“Çingene Kızı” tamamlandı
Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma'nın simgesi 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü."
1998'DE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMIŞTI
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılında yapılan kurtarma kazılarında yaklaşık 9,25 x 13,50 metre ölçülerindeki büyük taban mozaiği ortaya çıkarılmıştı. Kamuoyunda "Çingene Kızı" olarak bilinen Maenad başı tasviri de bu büyük kompozisyonun içinde yer alıyordu.
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İADEYİ SAĞLADI
Grenoble Alpes Üniversitesi'nden Djamila Fellague tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında panelin büyük kompozisyona ait olabileceği değerlendirildi. Eserin çevrim içi bir müzayede evinde satışa çıkarıldığı bilgisi ise Zeugma Kazı Başkanı Kutalmış Görkay aracılığıyla Bakanlığa iletildi.
Uzmanların yaptığı incelemelerde panelin tessera renkleri, geometrik bordür yapısı, kompozisyon özellikleri ve sökülme izlerinin "Çingene Kızı" mozaiğiyle büyük benzerlik taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine Amerikan İç Güvenlik Birimi ile temasa geçildi ve bilimsel kanıtlar sunularak esere el konulması talep edildi.
ESER GAZİANTEP'E DÖNECEK
Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından mozaik panel, Chicago Başkonsolosluğu'na teslim edilerek Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo iş birliğiyle Türkiye'ye getirildi.
Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilen eser, gerekli işlemlerin ardından Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek ve ait olduğu büyük kompozisyonla yeniden buluşturulacak.