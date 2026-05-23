Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara operasyon: Sahte döviz ve altın ele geçirildi
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte döviz ve altına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Fatih'teki adreslerde yapılan aramalarda; 660 bin 800 sahte dolar, 71 bin 180 sahte euro, 6 bin euro filigranı, 34 kilogram sahte altın, 16 kilogram saç levha, 5 bin adet altın ambalajı ile kalıp ve pres makinesi ele geçirildi.
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte döviz ve altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında piyasaya sahte döviz ve sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Fatih'te belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SAHTE DÖVİZ VE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler şu şekilde:
- 660 bin 800 sahte dolar
- 71 bin 180 sahte avro
- 6 bin avro filigranı
- Toplam 34 kilogram sahte altın
- 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha
- 5 bin adet altın ambalajı
- 1 adet altın kesme ve pres makinesi
- 1 adet gram altın kalıbı
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Tayfun Dastan