Giresun'da aşırı yağış sonrası heyelan alarmı: 11 köy tahliye edildi 1 kişi aranıyor
Giresun’da etkili olan sağanak yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken; Yağlıdere ilçesinde ise bayram tatili için memleketlerine gelen ve derede balık tutarken akıntıya kapılan amca ile yeğeni kayboldu. Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu.
Giresun'dan son günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından hem heyelan kabusuyla hem de kayıp haberleri geldi.
11 EV TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı Mahallesi'nde yağışların ardından heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 11 evi tedbir amacıyla boşalttı. Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, yaptığı açıklamada, yörede son günlerde yağışın etkili olduğunu söyledi.
Kalıntaş, heyelan bölgesinde gereken önlemlerin alındığını ifade ederek, "Güvenlik amaçlı AFAD ve jandarmamızla yaptığımız çalışma sonucu 11 hanemizi güvenlik amaçlı geçici olarak tahliye ettik. Tedbirlerimizi aldık, inşallah kısa sürede sorunu çözeceğiz." diye konuştu.
1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü.
CESET SUDAN ÇIKARILDI
Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve deniz polisleri başta olmak üzere 132 personel katıldı.
Ekipler, bölgede oluşturulan alanların yanı sıra dere içi ve kıyısında arama çalışması yaptı.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra amca ve yeğenin balık avlamak istedikleri sırada akıntıya kapıldıklarını hatırlattı.
Dere debisinin yağışlar nedeniyle yüksek olduğunu ifade eden İbaş, "Çalışmalar devam ediyor. Ben burada, bu zorlu şartlarda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Öte yandan, Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğenin İstanbul'da yaşadıkları, Kurban Bayramı dolayısıyla Yağlıdere ilçesine geldikleri öğrenildi.