Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca zehir hapı ve ham madde ele geçirildi!

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında, 22 Mayıs 2026 günü saat 15.27 sıralarında Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir TIR durduruldu. Arama ve el koyma kararına istinaden TIR'da yapılan aramada; 50 koli içerisinde 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İMALATHANEYE BASKIN: 19 ÜRETİM MAKİNESİ YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sentetik ecza hap üretimi yaptığı değerlendirilen Darıca ve Gebze ilçelerindeki iş yeri ve eklentilerinde de arama gerçekleştirdi. Aramalarda, sentetik ecza üretiminde kullanıldığı belirlenen 19 makine ile yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza hap üretilebilecek miktarda, toplam 264 kilogram ham madde ele geçirildi.

9 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 8'inin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.