Diyarbakır’da yolcu minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’dan Tatvan’a giden yolcu minibüsü, Silvan yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü takla attı.
- Diyarbakır'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine giden minibüste meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
- Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Tatvan'a seyir halindeki yolcu minibüsü, Silvan yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam