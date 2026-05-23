Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı
Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. İzmir’de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklandı. Özel soruşturma ekibinin “kasten öldürme”, “delil karartma” ve “yalan tanıklık” suçlamalarıyla yürüttüğü dosyada, 18 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- Tutuklanan şüpheliler arasında inşaat şantiyesi çalışanları H.K. (69), H.A. (77), T.Ç. (41), B.Ç. (47) ve A.G. (77) bulunuyor.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden incelemiş ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
- 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmış, 18 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
- Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında kasten öldürme, delil karartma ve yalan tanıklık suçlamaları bulunuyor.
Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
TUTUKLAMA KARARI
Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
18 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve olayın meydana geldiği inşaatta bekçi oldukları öğrenilen Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve kepçe operatörü olan Bilal Çelik 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Adliyedeki işlemleri devam eden 18 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılana açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılırken, 5 şantiye görevlisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan müebbet istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra dosyayı yeniden inceleyen özel soruşturma ekibi, "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlamaları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.