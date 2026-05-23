İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden incelemiş ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

18 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve olayın meydana geldiği inşaatta bekçi oldukları öğrenilen Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve kepçe operatörü olan Bilal Çelik 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Adliyedeki işlemleri devam eden 18 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılana açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU? Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılırken, 5 şantiye görevlisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan müebbet istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra dosyayı yeniden inceleyen özel soruşturma ekibi, "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlamaları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.

