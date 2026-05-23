Bayram tatili yoğunluğu köprü ve otoyollara yansıdı: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul’da Kurban Bayramı tatili öncesi yollarda yoğunluk gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen binlerce sürücünün aynı anda yola çıkmasıyla D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler, sürücülere hız, takip mesafesi ve dikkat konusunda uyarılarda bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'dan çıkışlar hız kazanırken D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.
- Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş noktalarında ve köprü bağlantı yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
- Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler gece saatlerinden itibaren yola çıktı.
- Trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırarak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'dan çıkışlar hız kazandı. Gece saatlerinden itibaren megakentin ana ulaşım hatlarında yoğunluk artarken, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Özellikle şehir dışına yönelen sürücüler nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte gece saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde araç yoğunluğu arttı.
GEÇİŞ NOKTALARINDA YOĞUNLUK ARTTI
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.
SÜRÜCÜLERE "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI
Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.