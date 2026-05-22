Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden fahiş aidatlara ilişkin kabul edilen yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Buna göre, site yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi, fiyat belirleme yetkisi vatandaşlara devredildi.
FİYAT BELİRLEME YETKİSİ VATANDAŞA AKTARILDI
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete'de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
SİTE YÖNETİMİNİN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ VATANDAŞA AKTARILDI
TBMM'de kabul edilen 634 sayılı "Kat Mülkiyeti Kanunu"nda yapılan düzenleme ile artık site yönetimi sene başında ya da çoğunluk tarafından karar alınamama durumunda site aidatlarına sadece devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek.
KEYFİ AİDAT TUTARI BELİRLENEMEYECEK
Yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekildeki harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilecek, site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.
YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?
• Yeniden Değerleme Oranı veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.
• İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek.
• Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.
• Böylece son aidat tutarına site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak.
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3'TE 2 ÇOĞUNLUK YETERLİ OLACAK
Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlendi.