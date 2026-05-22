CANLI YAYIN
Geri

Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden fahiş aidatlara ilişkin kabul edilen yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Buna göre, site yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi, fiyat belirleme yetkisi vatandaşlara devredildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarına ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.
  • Yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin keyfi aidat artışının önüne geçilecek ve fiyat belirleme yetkisi site sakinlerine devredilecek.
  • Site aidatları, devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılabilecek veya kat malikleri kurulu tarafından yeni tutar belirlenecek.
  • Yönetim planı değişikliği için gerekli çoğunluk oranı 5'te 4'ten 3'te 2'ye düşürüldü.
  • İlk toplantıda yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile aidat tutarı kesinleşecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden fahiş aidatlara ilişkin kabul edilen yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

FİYAT BELİRLEME YETKİSİ VATANDAŞA AKTARILDI

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete'de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta-3


SİTE YÖNETİMİNİN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ VATANDAŞA AKTARILDI

TBMM'de kabul edilen 634 sayılı "Kat Mülkiyeti Kanunu"nda yapılan düzenleme ile artık site yönetimi sene başında ya da çoğunluk tarafından karar alınamama durumunda site aidatlarına sadece devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek.

KEYFİ AİDAT TUTARI BELİRLENEMEYECEK

Yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekildeki harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilecek, site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.

Site aidatlarıyla ilgili düzenleme tamam

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?

• Yeniden Değerleme Oranı veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

• İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek.

• Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.

Site aidatlarıyla ilgili düzenleme tamam

• Böylece son aidat tutarına site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3'TE 2 ÇOĞUNLUK YETERLİ OLACAK

Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta-6 Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta-7 Sitelerde keyfi aidat dönemi sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: Yetki vatandaşta-8

CANLI | Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya zirvesinde atıyor: Başkan Erdoğan da katılacak
SONRAKİ HABER

Enerjinin kalbi İstanbul'da atacak
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler