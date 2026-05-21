CANLI YAYIN
Geri

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi:
Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağış sonrası sel suları meydana geldi.
  • Sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi.
  • Çevredeki vatandaşlar panik yaşayarak zor anlar geçirdi.
  • Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Sel nedeniyle kişilerin ayakta durması zorlaştı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da sel dehşeti: Sel sularına kapılanları kurtarma çabası faciaya dönüyordu

BİR KİŞİ SULARA KAPILDI

Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü-2

KURTARMAYA ÇALIŞANLAR DA SÜRÜKLENDİ

Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü.

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü-3

Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü-5 Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü-6 Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü-7

Adliye basan kadın hakimin saç testinde kokain bulgusu tespit edildi
SONRAKİ HABER

Adliye basan hakimin saçında kokain çıktı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler