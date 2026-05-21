Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü: Sel suları kapılan vatandaşlar ölümden döndü
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara’da sel dehşeti: Sel sularına kapılanları kurtarma çabası faciaya dönüyordu
BİR KİŞİ SULARA KAPILDI
Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.
KURTARMAYA ÇALIŞANLAR DA SÜRÜKLENDİ
Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü.
Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.