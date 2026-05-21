Migros Axe Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Dünya Kupası maç seyahati kazanan asil ve yedek talihli listesi

Çift kişilik Dünya Kupası maç seyahati kazandıran Migros Axe Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte asil ve yedek talihliler belli olurken hak sahiplerinin belirlenen süreye kadar başvuru yapması gerekiyor.

Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Asil Talihlileri:
ÖdülAsil Talihliler
Çift Kişilik Dünya Kupası Maç SeyahatiUgur Boran Toprak – Kamuran Saraçoglu
Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Yedek Talihlileri:
Sıra Noİsim
1Mehmet Nesım Basegmez
2Osman Kuzu

ÇEKİLİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 10.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88955 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.05.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.373 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 5.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 20.06.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.
No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son kullanım tarihi 06.07.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
