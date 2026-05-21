Çayın Anadolu yolculuğu: Osmanlı’dan bugüne Türklerin vazgeçilmez içeceği

Araştırmacı Kemalettin Kuzucu'nun arşiv belgelerine dayanan çalışmaları, Türkiye'de çayın geçmişine dair bilinen birçok bilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Osmanlı yönetimi, özellikle II. Abdülhamid döneminde çayı ekonomik bir ürün haline getirmek için büyük çaba harcadı. Ancak yapılan ilk denemelerin çoğu iklim koşulları nedeniyle başarısız oldu. Buna rağmen Doğu Karadeniz'de başlayan küçük çaplı üretim girişimleri, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin çay merkezi olacak Rize'nin temelini hazırladı.