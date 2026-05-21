Beşiktaş'ta feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 22 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kaza önceki gece Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki 34 GPP 245 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CAH 206 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Son sınıf öğrencisi olan genç kızın mezuniyetine sayılı günler kala gelen vefat haberi, ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.



AİLE PERİŞAN OLDU



Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Betül Koruğ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koruğ'un Beyoğlu 'nda bulunan özel bir üniversitede Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Genç öğrencinin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazada ağır yaralanan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.