Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu | Ece Gürel’in ölümünde kritik DNA sonucu çıktı

Gürel'in ölüm nedeni soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği olarak belirlendi ve dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025 tarihinde kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilmesine rağmen, zehirlenerek öldüğüne ya da hipotermi dışında başka bir nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir tıbbi bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Bu nedenle dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, soruşturma dosyasında, Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

ORMANDA TEK BAŞINAYDI

Kararda, Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na yalnız gittiği ve olay sırasında yanında başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. Yürüyüş yaptığı sırada kaybolduğunun değerlendirildiği belirtilirken, bilgisayarında yapılan incelemelerde de olayla doğrudan bağlantılı herhangi bir delile rastlanmadığı ifade edildi.

ERKEK DNA'SINA RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında alınan örneklerde, Gürel dışında farklı bir kişiye ya da erkek cinsiyetli birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Dosyada, ölümle bağlantılı şüpheli bir kişi ya da duruma ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı da kaydedildi.