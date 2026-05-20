Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu | Ece Gürel’in ölümünde kritik DNA sonucu çıktı
İstanbul’da 2 Mart 2025 tarihinde yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan raporda Gürel’in hipotermi ve gelişen akut böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, vücudunda zehirlenmeye işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Dosyada ayrıca farklı bir kişiye ya da erkek cinsiyetli birine ait DNA profili tespit edilmediği ve olayla bağlantılı şüpheli bir durum bulunmadığı ifade edildi.
İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025 tarihinde kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Gürel'in ölüm nedenine ilişkin hazırlanan dosyada dikkat çeken detaylar yer aldı.
ÖLÜM NEDENİ NETLEŞTİ
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, soruşturma dosyasında, Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.
Vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilmesine rağmen, zehirlenerek öldüğüne ya da hipotermi dışında başka bir nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir tıbbi bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Bu nedenle dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
ORMANDA TEK BAŞINAYDI
Kararda, Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na yalnız gittiği ve olay sırasında yanında başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. Yürüyüş yaptığı sırada kaybolduğunun değerlendirildiği belirtilirken, bilgisayarında yapılan incelemelerde de olayla doğrudan bağlantılı herhangi bir delile rastlanmadığı ifade edildi.
ERKEK DNA'SINA RASTLANMADI
Soruşturma kapsamında alınan örneklerde, Gürel dışında farklı bir kişiye ya da erkek cinsiyetli birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Dosyada, ölümle bağlantılı şüpheli bir kişi ya da duruma ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı da kaydedildi.
MOBBİNG İDDİALARINA DA TAKİPSİZLİK
Öte yandan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskıya maruz kaldığını öne sürerek bazı avukatlardan şikayetçi olmuştu.
Bu kapsamda yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi. Dosyada, Gürel'e yönelik hakaret, tehdit veya taciz içerikli herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtilirken, mobbing iddialarının ancak tazminat talepli hukuk davalarına konu olabilecek nitelikte değerlendirmeler olduğu ifade edildi. Şikayet edilen avukatların suç işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığı da kararda yer aldı.